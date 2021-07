F1 2021 ha una nuova patch che riattiva il Ray Tracing su PS5

Codemasters ha pubblicato una nuova patch che aggiorna F1 2021 alla versione 1.05 su PlayStation 5 e PC. Questa patch in sostanza riattiva il ray tracing sulla console next-gen di Sony, disabilitato precedentemente da Codemasters.

Altre modifiche includono una migliore implementazione del DLSS insieme a numerose correzioni e l'opzione per selezionare la qualità Ray Tracing su PC oltre che ad aggiustamenti di bilanciamento al prologo e al nono capitolo. Inoltre, sono stati corretti i bug che portano a crash incontrollati in singoli casi e ostacolano la progressione della storia.

Tutti gli ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento di F1 2021 sono disponibili dal changelog ufficiale, che potete trovare al seguente link. L'aggiornamento 1.05 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre per quanto riguarda Xbox One e Xbox Series X/S l'aggiornamento verrà fornito in un secondo momento.

Vi ricordiamo che F1 2021 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Wccftech