Facebook e Ray-Ban insieme per la AR con i loro 'occhiali intelligenti'

Il prossimo hardware di Facebook saranno i tanto attesi "occhiali intelligenti" Ray-Ban e la conferma arriva dal CEO Mark Zuckerberg in una conference call. Quando arriveranno questi occhiali non è ancora chiaro: inizialmente con un lancio previsto per il 2021, la pandemia poi ha rallentato i piani della società.

"Guardando al futuro, la prossima uscita sarà il lancio dei nostri primi occhiali intelligenti di Ray-Ban in collaborazione con EssilorLuxottica" ha affermato Zuckerberg. "Gli occhiali avranno il loro design iconico e permetteranno di fare molte cose". Non sappiamo nemmeno quali siano queste "cose", sebbene Facebook abbia precedentemente confermato che gli occhiali non avranno un display integrato e non sono etichettati come dispositivi AR.

Gli occhiali per la realtà aumentata sono una parte fondamentale dei nuovi piani di Facebook per costruire una piattaforma tecnologica che dovrebbe fondere spazi virtuali e fisici e essere utilizzata per lo shopping, il lavoro e la socializzazione. Facebook, ovviamente, lo utilizzerà per vendere più pubblicità. Come ha notato Zuckerberg sulla stessa conference call, "La pubblicità continuerà a essere una parte importante della strategia attraverso le parti dei social media di ciò che facciamo e probabilmente sarà anche una parte significativa del metaverso".

Oltre agli occhiali, Facebook sta lavorando ad uno smartwatch che integrerà funzioni come due telecamere e un monitor della frequenza cardiaca.

