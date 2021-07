FIFA 22 mostra il gameplay next-gen in un nuovissimo trailer

Attraverso un comunicato stampa, EA SPORTS ha rivelato il Trailer Ufficiale del Gameplay di FIFA 22, con filmati mai visti prima. In questo video i giocatori scopriranno tutto riguardo alla innovativa tecnologia HyperMotion per le console di ultima generazione e Stadia, che eleva ogni momento in campo.

Oltre a questo il video consente di dare uno sguardo ai fondamentali progressi che avvicinano ancor di più il gioco alla realtà. Nella stessa giornata, EA Sports ha annunciato che per quanto riguarda la versione italiana del gioco, Lele Adani sarà il nuovo commentatore tecnico insieme allo storico Pierluigi Pardo.

"Basato su HyperMotion, FIFA 22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l'esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva per le console di nuova generazione e Stadia, sbloccando così l'emozione pura, la passione e la fisicità del gioco più bello del mondo" si legge nella descrizione della nuova tecnologia.

FIFA 22 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo dal 1 ottobre 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Nintendo Switch riceverà invece la FIFA 22 Legacy Edition.