Forza Motorsport 7 sta per abbandonare Microsoft Store e Xbox Game Pass

È ufficiale: "dal 15 settembre 2021, Forza Motorsport 7 raggiungerà la fase End of Life. Ciò significa che il gioco, e i relativi DLC, non saranno più disponibili per l'acquisto sul Microsoft Store, né accessibili con Xbox Game Pass".

Per coloro che fossero preoccupati di non poter più accedere al titolo da loro acquistato prima di tale data, Turn 10 spiega che "dopo il 15 settembre, tutti i giocatori che possiedono Forza Motorsport 7 potranno ancora scaricarlo e giocarlo normalmente, insieme a tutti i contenuti ad esso associati. Inoltre, funzionalità come il multiplayer e i servizi online continueranno ad essere accessibili per chi ha acquistato il gioco".

Fino al 2 Agosto, gli abbonati al Game Pass che non hanno acquistato il titolo, ma solo alcuni dei DLC, riceveranno un token digitale con cui poter giocare al titolo anche dopo la sua rimozione dallo store; successivamente a tale data, però, per ricevere suddetto token gli utenti dovranno inoltrare una richiesta specifica al supporto Xbox.

Da ora fino al 15 settembre, il Microsoft Store proporrà il gioco al prezzo promozionale di 9,99€: un prezzo ottimo, vista la bontà dell'esperienza offerta. Il supporto alla componente online del titolo, assicura Turn 10, continuerà regolarmente.

Fonte: Turn 10