Valve e la realtà virtuale per Gabe Newell: 'è un percorso molto lungo ma che darà i suoi frutti'

Gabe Newell di Valve è sicuro che ci sarà un futuro per la realtà virtuale: attraverso un'intervista in merito allo Steam Deck, Newell afferma che la società ha sempre visto la realtà virtuale come un progetto a lungo termine e che è ancora nelle prime fasi di sviluppo.

"Con la realtà virtuale, la nostra aspettativa è che sia un percorso molto lungo e che siano in fase di sviluppo tecnologie di fondamentale importanza". Parlando del successo di Steam Deck, il CEO di Valve afferma: "La nostra ipotesi è che queste siano decisioni a lungo termine e stiamo valutando come contribuire alla salute e alla vitalità di questo ecosistema".

Ciò che vuole far capire Newell è che non bisogna giudicare la realtà virtuale dalle vendite e dai dispositivi di oggi, né di metterla a confronto con i giochi popolari. Già in passato il co-fondatore di Steam aveva espresso un vivo interesse per le interfacce cervello-computer. La realtà virtuale quindi è solo la punta dell'iceberg quando si tratta di esperienze di gioco più coinvolgenti.

Nell'intervista Newell parla anche di Half-Life: Alyx, titolo per realtà virtuale: "È stato di grande aiuto per aiutarci a pensare a cosa faremo dopo, come continuare a far progredire la realtà virtuale, quali sono le opportunità nello spazio. In questo senso, ha avuto un enorme successo. Tutto ciò che abbiamo visto in termini di adozione della realtà virtuale, ha avuto un impatto positivo".

