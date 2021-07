Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S promosso da Digital Foundry

Microsoft Flight Simulator è stato analizzato dagli esperti di Digital Foundry in versione Xbox Series X/S.

L'analisi risulta interessante poiché il titolo mette a dura prova anche le configurazioni PC più performanti. Nonostante questo, DF ha promosso la versione console di Microsoft Flight Simulator.

Nel portare il gioco su Xbox Series X/S gli sviluppatori hanno affrontato una dura sfida, anche se le console di Microsoft sono dotate di una tecnologia avanzata. Su Xbox, Flight Simulator è sceso a compromessi ma, in sostanza, mantiene le caratteristiche della versione PC.

Su Series X, il titolo è paragonabile alla versione PC con impostazioni Ultra con qualche "taglio" per risoluzione e framerate. Il gioco gira in 1440p (4K attraverso temporal recostruction) e 30 FPS. Per quanto riguarda il framerate, il conteggio degli FPS può essere sbloccato in presenza di display con VRR. In questo caso, si possono raggiungere 90 o 120 FPS (non stabili).

Su Series S, Flight Simulator gira in 1080p con dettagli simili alla versione PC a impostazioni medie. La distanza visiva è più bassa rispetto a Series X ma rimane comunque molto buona secondo DF.

Infine, Digital Foundry sottolinea qualche problema di scomodità nell'interfaccia su console e un caricamento iniziale che può arrivare fino a 2 minuti.

Fonte: Digital Foundry.