Microsoft, OGR Torino e 34BigThings presentano Quickload, il primo programma per le startup europee

OGR Torino, 34BigThings e Microsoft lanciano Quickload powered by OGR Torino, il primo programma di accelerazione 4.0 italiano dedicato a startup europee nel settore del gaming. OGR Torino, 34BigThings e Microsoft, con ID@Xbox e Microsoft for Startups, sono le tre realtà leader nei propri settori che uniscono le forze per promuovere l'innovazione e supportare nuovi talenti nella realizzazione di progetti legati al mondo dei videogiochi. Gli investor partner del progetto includono: Digital Magics, dpixel e Sellalab.

Nel 2020, il mercato dei videogiochi ha generato un turnover di 2,1 miliardi di euro, come evidenziato all'interno del report di IIDEA "Videogiochi in Italia nel 2020", registrando una crescita significativa del 21,9% rispetto al 2019. Questi dati dimostrano, dunque, l'importanza dell'industria videoludica sul mercato italiano e la necessità di supportare talenti autoctoni.

Il programma Quickload powered è aperto a startup e idee di sviluppo in tutta Europa, sia ambito entertainment che serious gaming. I candidati selezionati verranno affiancati con un percorso di mentorship e avranno a disposizione gli strumenti e le risorse necessarie per lo sviluppo del proprio business o delle relative idee creative. Le candidature saranno aperte dal 30 luglio fino al 20 settembre 2021 attraverso il sito ufficiale di Quickload powered by OGR Torino.

L'iniziativa, in partenza il 6 dicembre 2021, durerà 6 mesi e terminerà il 27 maggio 2022. Alle migliori startup verrà data l'opportunità di proseguire il proprio percorso per ulteriori 6 mesi presso OGR Tech, innovation hub and networking space di OGR Torino. Inoltre, le migliori startup di serious e business game potranno essere selezionate per accedere al programma globale Microsoft for Startups, che mette a disposizione offerte e risorse dedicate alle startup, che si evolvono dall'idea fino all'exit.

Fonte: Microsoft