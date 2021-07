Neon White è un action-FPS adrenalinico che incontra un card game e si mostra in un nuovo video gameplay

Durante la diretta streaming di Annapurna è stato presentato un nuovo video gameplay su Neon White, un action platform FPS che mischia un card game a ritmo mozzafiato in prima persona ambientato al di là delle porte del paradiso.

Giocherete nei panni di Neon White, un assassino scelto dall'inferno per contendersi con altri cacciatori di demoni la possibilità di vivere per sempre in paradiso. La particolarità è che nel gioco avremo a disposizione anche una serie di carte che troveremo nel mondo di gioco e che ci aiuteranno ad andare avanti nella storia.

Per l'occasione un nuovo video gameplay mostra nel dettaglio come queste carte funzioneranno. Qui vedremo il personaggio correre attraverso i livelli, uccidendo i nemici in una competizione di abilità e velocità. Con ogni nemico che sconfiggerete, viene aggiunta una carta alla vostra mano e ogni carta ha un effetto diverso. Vi lasciamo alla visione del video.

Neon White sarà disponibile su PC e Switch quest'inverno.