New World ha un troll che si spaccia per Amazon e racconta le pessime condizioni di lavoro dei dipendenti

Dal 20 luglio, i fan dei MMORPG possono esplorare liberamente le terre di New World, un nuovo gioco di Amazon Games. Ma ovviamente, come tutti i giochi di successo, al suo interno sono presenti diversi troll, tra cui una giocatrice che si è spacciata per Amazon in modo da trollare il publisher in maniera leggendaria.

È difficile passare qualche ora su Internet senza incrociare un troll. I MMORPG non fanno eccezione alla regola e, nonostante la sua breve esistenza, anche New World ha i suoi. Tuttavia, i troll riescono a svolgere le loro azioni in modo più o meno discreto, e con più o meno successo. In questo caso l'utente Twitter Lulu ha utilizzato il nome "AmazonOfficial" nella chat dell'MMORPG per condividere e raccontare con un po' di humor nero le reali e pessime condizioni di lavoro dei dipendenti Amazon.

"Ogni volta che ho la possibilità di nominare un personaggio come ID online, cerco sempre quello che penso che potrebbe aver trascurato o vietato e vedo cosa è permesso", ha detto la giocatrice. "Con mia grande sorpresa, sia AmazonOfficial che AmazonSupport erano ancora attivi". Dopo aver scoperto questa svista, l'utente Twitter ha utilizzato questo nickname su tutti i server di New World diffondendo così la realtà dei lavoratori. Tra queste curiosità troviamo il fatto che i dispositivi Alex ascoltano sempre le persone e che i dipendenti spesso sono costretti a fare pipì nelle bottiglie di acqua durante i turni.

got invited to the new world beta, and I was able to grab the AmazonOfficial name in every server pic.twitter.com/DiJHisc6Zf — Lulu?? (@luulubuu) July 28, 2021

"Non sono preoccupata di essere bannata da un gioco", ha detto. "Non ho intenzione di giocare più di una beta. Finora, le persone hanno chiesto come preparare altre pozioni, il che è facile: basta fare pipì nelle bottiglie come devono fare dozzine di lavoratori in Amazon".

Fonte: Kotaku