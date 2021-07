Omno è un'ispirata avventura onirica finalmente disponibile

Lavorando in collaborazione con Future Friends Games, lo sviluppatore solista Jonas Manke (AKA Studio Inkyfox) ha pubblicato oggi il suo progetto di debutto Omno su PC, Xbox One, PS4 e Game Pass.

Un porting per Switch è previsto entro la fine dell'anno.

Omno vi trasporta in un viaggio alla scoperta di un antico mondo di meraviglie, in un'avventura per giocatore singolo piena di enigmi, segreti e ostacoli da superare.

Scoprite un mondo vibrante pieno di forme di vita strane e meravigliose, e la verità dietro il vostro pellegrinaggio.

"Non posso descrivere come mi sento oggi", ha detto Jonas Manke, creatore di Omno. "Cinque anni fa tutto questo era solo un sogno. Ora puoi accendere la tua console o il tuo PC e completare il gioco. Grazie mille a tutti per il vostro supporto e incoraggiamento - spero davvero che vi divertiate con Omno!"

Omno ha un prezzo di €17,99 su Steam.