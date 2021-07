Outer Wilds: Echoes of the Eye, l'espansione è ufficiale e ha un trailer e una data di uscita

Outer Wilds è un gioco incredibile, una delle più belle sorprese degli ultimi anni capace di immergerci in un'avventura spaziale misteriosa e tutta da scoprire che si sviluppa in un modo davvero geniale.

Il sistema solare in cui ci troviamo collassa ogni 20 minuti e per questo motivo ogni 20 minuti ci troveremo nuovamente all'inizio di un loop temporale. C'è però un aspetto importante in tutto questo: manterremo i nostri ricordi e le nostre scoperte all'interno di un vero e proprio diario di bordo. Il nostro compito è "semplice": scoprire i segreti di questo particolare sistema solare trovando una risposta alla sua fine e al continuo loop temporale.

Questa sera dopo un presunto leak delle scorse settimane abbiamo finalmente avuto la conferma dell'esistenza di una vera e propria espansione chiamata Outer Wilds: Echoes of the Eye. Un'espansione che a quanto pare si innesterà all'interno del gioco base aggiungendo un'ulteriore avventura tutta da scoprire che è stata presentata con un trailer e una spiegazione piuttosto criptici.

Una foto satellitare che non può essere spiegata. Un nuova esibizione nel museo che dà vita a un ultimo viaggio. Dovremmo seguire le tracce e rivelare il mistero più profondo del sistema solare o certe conoscenze devono rimanere all'oscuro?

Sappiamo che il gioco arriverà anche su Switch ma ora passiamo al piatto forte della serata: Outer Wilds: Echoes of the Eye sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 28 settembre.

Non conoscete Outer Wilds? Questo video è proprio quello che fa per voi!