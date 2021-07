PS5 aggiunge il supporto alle espansioni SSD nella beta del nuovo aggiornamento

Sono passati mesi da quando PS5 è arrivata sul mercato e, sebbene la console sia riuscita a vendere più di 10 milioni di unità e diventare la piattaforma di maggior successo nella storia di Sony, la verità è che ci sono ancora diversi dettagli non disponibili. Tuttavia ce n'è uno che spicca su tutti gli altri: la compatibilità con SSD rimovibili per aumentare lo spazio di archiviazione che ha la console.

Tutto questo cambierà prossimamente: attraverso un post Sony ha confermato che il nuovo aggiornamento beta disponibile solo per alcuni giocatori consente di utilizzare un SSD esterno. Il vantaggio principale rispetto ai dischi rigidi esterni è che l'SSD consente di giocare direttamente ai giochi PS5 da SSD, scaricare direttamente i giochi PS5 su SSD e inoltre aggiornare i giochi sempre da SSD.

Con queste grandi notizie che PlayStation ha condiviso oggi, PS5 si sta gradualmente avvicinando alla situazione attesa da molti giocatori. Va precisato che la compatibilità con questi SSD è particolarmente importante perché i videogiochi stanno occupando sempre più spazio. Basti pensare a titoli come Call of Duty: Black Ops Cold War che richiede circa 100 GB o Warzone che ne richiede praticamente il doppio. E' necessario allungare lo spazio di archiviazione per evitare di dover costantemente eliminare i videogiochi dalla console e tra non molto i giocatori potranno farlo.

Per leggere tutti i dettagli potete visitare il sito web ufficiale di PlayStation.

Fonte: Dualshockers