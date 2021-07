PS5: FireCuda 530 è il primo SSD compatibile di Seagate, ecco prezzi e dimensioni

FireCuda 530 di Seagate è il primo SSD compatibile con PS5 dell'azienda. Dopo i test su console, l'SSD ha soddisfatto tutti i requisiti necessari.

Il dispositivo sarà disponibile in vari prezzi e dimensioni: $140 per l'SSD da 500 GB, $240 per quello da 1TB e $490 per quello da 2TB.

"Abbiamo fatto alcuni test con Sony su PlayStation 5 e può confermare che FireCuda 530 con dissipatore di calore ha soddisfatto tutti i requisiti di PS5. Con il design di PS5, lo slot per le schede SSD è molto stretto, quindi non c'è molto spazio per montare l'SSD".

"Tuttavia, il design sottile di FireCuda 530 consente di adattarlo, anche con il dissipatore di calore nella parte superiore. Ovviamente, FireCuda 530 senza dissipatore di calore è più sottile, quindi entrambi si adatteranno a PS5".

L'SSD di PS5 è uno dei principali vantaggi che la nuova console domestica di Sony offre rispetto a PS4, consentendo tempi di caricamento ultraveloci e ampio spazio di archiviazione.

Fonte: PSU.