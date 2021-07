PS5, il firmware beta permetterà di usare il DualSense per ottimizzare l'audio 3D tramite TV

Sony inizia oggi offrendo il primo beta test del firmware di PS5. La novità principale è l'opzione per aumentare lo spazio di archiviazione con il supporto SSD M.2.

Oltre al supporto SSD M.2, il firmware include anche il supporto audio 3D per gli altoparlanti TV integrati. Questo sarà disponibile dal menu audio nelle impostazioni del sistema della console PS5 e la funzione utilizza il controllo DualSense per misurare l'acustica di una stanza per applicare un'impostazione audio 3D.

Sony con questo aggiornamento modificherà anche altri aspetti della console. L'interfaccia del Centro di controllo (menu che appare quando si preme il pulsante PS) ora includerà più opzioni di personalizzazione per riorganizzare o scegliere i controlli e gli utenti PS5 saranno in grado di vedere e scrivere messaggi ad amici e persone.

Il firmware con queste novità PS5 è in stato beta e non esiste ancora una data di uscita ufficiale per tutti i possessori della console.

Fonte: Push Square