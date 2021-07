PS5: come installare un SSD M.2 e tutti i requisiti nella guida di Sony

Sony attraverso la sua pagina ufficiale ha pubblicato una pratica guida che spiega come installare un SSD M.2 su PlayStation 5. L'ultimo aggiornamento attualmente in beta e disponibile solo per pochi giocatori, aggiunge il supporto a questi sistemi di archiviazione. Dato che la guida per ora è ancora in inglese, riportiamo la sua traduzione.

Requisiti SSD M.2 per PS5

Interfaccia : SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe

Capacità : 250 GB - 4 TB

Raffreddamento: l'utilizzo di un SSD M.2 con la console PS5 richiede un'efficace dissipazione del calore con una struttura di raffreddamento, come un dissipatore di calore.

Velocità di lettura sequenziale: consigliata 5.500 MB/s o superiore

Larghezza modulo : larghezza 22 mm

Fattore di forma : M.2 tipo 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110.

Socket: Socket 3 (key M)

Dimensioni totali incluso il dissipatore: inferiore 110 mm x 25 mm x 11,25 mm.

Lunghezza: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm.

E qui di seguito potete vedere i passaggi per installare l'SSD.

Andate su Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Informazioni sulla console per verificare che sia installata la versione beta del sistema.

Tenete premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere la console PS5, quindi rimuovete tutti i cavi e i dispositivi dalla console. Attendete un po' che la console PS5 si raffreddi.

Posizionate la console su un panno morbido su una superficie piana e rimuovete la base.

Posizionate la console in modo che il foro della vite per la base sia rivolto verso di voi, il logo PS sia rivolto verso il basso e il pulsante di accensione sia alla vostra sinistra.

Posizionate i palmi delle mani vicino agli angoli superiori e afferrate il bordo della copertura. Tirare delicatamente il coperchio verso l'alto e verso di sé. Potreste sentire un clic.

Rimuovere la vite dal coperchio dello slot di espansione (A) e quindi rimuovere il coperchio.

Rimuovere la vite (B) e il distanziatore (C), quindi regolare il distanziatore in base alle dimensioni dell'SSD M.2.

Tenete il bordo del vostro SSD M.2, allineatelo con la tacca sul connettore di espansione, quindi partendo dalla diagonale verso l'alto inseritelo saldamente fino in fondo. Se si procede al passaggio successivo mentre l'SSD M.2 è inserito in modo errato o non è inserito saldamente fino in fondo, potrebbe causare danni alla console PS5.

Inclinate l'SSD M.2 verso il basso e fissatelo con le viti.

Fissare il coperchio dello slot di espansione e serrare la vite.

Riposizionare il coperchio posizionandolo leggermente lontano (circa 2 cm) dal bordo superiore e facendolo scorrere di nuovo in posizione. Sentirete un clic quando il coperchio è fissato.

Collegare il cavo di alimentazione CA, i cavi e la base, quindi accendere l'unità. Quando la console PS5 si accende, viene visualizzata la guida alla formattazione. Seguite le istruzioni sullo schermo e formattate l'SSD M.2.

Fonte: PlayStation