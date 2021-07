PS5 con il nuovo aggiornamento separerà le versioni PS5 e PS4 dei giochi

Sony ha distribuito il suo primo aggiornamento del software di sistema PlayStation 5 per i beta tester: tra le novità troviamo appunto la possibilità di utilizzare la memoria di archiviazione SSD e non solo.

L'aggiornamento aggiunge anche una serie di utili funzionalità software consentendo inoltre il supporto 3D Audio per qualsiasi altoparlante TV integrato. Secondo Sony, i giocatori possono misurare l'acustica della loro stanza utilizzando il microfono DualSense e scegliere l'impostazione più adatta all'ambiente circostante. Nel frattempo, le modifiche al software PS5 stesso significano che i beta tester saranno ora in grado di vedere le versioni PS4 e PS5 dello stesso gioco separatamente nella schermata Home e nella Libreria dei giochi.

Ora anche il Centro di Controllo può essere ulteriormente personalizzato riorganizzando o nascondendo le impostazioni e si possono visualizzare anche messaggi di amici o party. Inoltre è stato introdotto un tracciatore di trofei che consente di seguire un massino di cinque trofei attraverso il Centro di Controllo. Utilizzando Game Base, avrete la possibilità di visualizzare quanti amici sono online, occupati o offline e gestire più richieste di amicizia contemporaneamente.

Per adesso il firmware è disponibile in beta per alcuni giocatori selezionati: per adesso non sappiamo quando arriverà per tutti i giocatori, ma si presume che l'attesa non sarà così lunga.

Fonte: Eurogamer