Steam Deck cambia le date di disponibilità. Il modello base dovrebbe arrivare dopo il secondo trimestre del 2022

Valve ha apparentemente cambiato la data di disponibilità per il suo Steam Deck sul suo sito ufficiale.

In precedenza, era stato dato un periodo di tre mesi per le prenotazioni, che ora è stato modificato fino al secondo trimestre del 2022. Originariamente segnalato da PCGamer, questo potrebbe essere motivo di preoccupazione per i fan che vogliono mettere le mani sul dispositivo portatile.

L'uso di termini vaghi come "dopo il secondo trimestre del 2022" solleva qualche sospetto, poiché la disponibilità potrebbe essere spostata al terzo trimestre del 2022 o addirittura al quarto trimestre.

Un punto da notare qui, è che questo si applica solo al modello base di Deck, mentre le varianti di fascia alta hanno ancora una data di disponibilità nel secondo trimestre del 2022 sul sito web.

Steam Deck è andato sold out in pochi minuti, soprattutto da quando entrare nel mondo dei giochi per PC è diventato incredibilmente difficile con i prezzi delle GPU alle stelle a causa di carenze e scalping.

Fonte: Gamingbolt.