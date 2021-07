Steam Deck nasce perché 'i giocatori non hanno mai avuto un grande hardware portatile'

Valve ha annunciato da poco Steam Deck e ha svelato vari dettagli sulla console/PC. In una nuova intervista di IGN, si è parlato delle origini del dispositivo. Il presidente e co-fondatore della compagnia, Gabe Newell, ha affermato che Deck è iniziato come una "conversazione naturale" su come Valve avrebbe dovuto contribuire ai giochi per PC in futuro, e ha anche svelato alcuni dei primi nomi per Deck.

"Molte volte le conversazioni che abbiamo internamente riguardano 'come possiamo contribuire? Come possiamo aggiungere qualcosa alla community PC?'", spiega Newell. "Quindi non è stata una conversazione così strana. Parliamo sempre di piattaforme di gioco mobile e dei compromessi che riteniamo esistano per noi stessi come giocatori e come sviluppatori di giochi".

Oltre a ciò, Newell pensa che i giocatori siano sempre stati alla ricerca di un serio "contendente" nello spazio dei giochi mobile per PC. "Penso che molti giocatori abbiano sempre pensato che non esistesse un dispositivo hardware mobile eccezionale da usare", afferma Newell, riferendosi ai controlli touch come non eccezionali per i giochi FPS e alla "direzione proprietaria" di altri dispositivi portatili.

"Qualcuno arriva e dice 'questo è in realtà il tipo di esperienza di gioco in cui puoi prendere i migliori giochi del mondo ed eseguirli in un ambiente mobile.' Lo sappiamo tutti da sempre. Se lo avessi chiesto ai giocatori 20 anni fa, avrebbero detto la stessa cosa. Siamo più o meno al punto in cui le tecnologie sono avanzate e l'hardware mobile ha raggiunto il punto in cui possiamo davvero farcela".

Per quanto riguarda i primi giorni di Steam Deck, naturalmente c'erano altri nomi nei pensieri di Valve. "Steam Buddy", ha detto Newell, e anche "Steam Pal", come si diceva in precedenza.

"Avevamo prototipi piuttosto terrificanti, quindi abbiamo dato loro nomi appropriati come 'Ugly Baby' e cose del genere", aggiunge lo sviluppatore di Valve Pierre-Loup Griffais.

Abbiamo imparato molte altre cose su Steam Deck nelle ultime settimane. Valve, ad esempio, afferma di non correre rischi con il problema del "drifting" e che supporterà l'installazione di altri store e mod di gioco. Ubisoft, che non ha portato nuovi giochi su Steam negli ultimi anni, afferma che prenderà in considerazione l'idea di portare titoli su Steam Deck se avrà successo.

