Steam Deck tra personalizzazione e libertà d'uso: 'è il superpotere dei PC'

Gabe Newell ha descritto l'apertura dei PC come il "superpotere" della piattaforma e ha messo Steam Deck, personalizzabile, in "contrasto" con le piattaforme chiuse come le console.

In un'intervista con IGN, il co-fondatore di Valve ha parlato della filosofia alla base di Steam Deck.

"La nostra opinione è che l'apertura dell'ecosistema PC sia il superpotere di cui tutti noi beneficiamo collettivamente", ha detto Newell riferendosi alla possibilità di installare su Deck diversi software come, ad esempio, Epic Games Store.

Newell ha continuato confrontando Deck con le piattaforme chiuse come Nintendo Switch, Xbox e PlayStation che "bloccano" l'esperienza dell'utente: "se c'è un hardware, voglio collegarlo. Se c'è un software, voglio installarlo. Pensiamo sia fantastico."

Per quanto riguarda i giochi portatili in particolare, Newell vede chiaramente l'apertura di Steam Deck come un miglioramento: "voglio dire, ci sono stati tentativi di fornire piattaforme di gioco mobile per molto tempo. Per me, essendo abituato a PC desktop di fascia alta, al PC gaming e alle console, le piattaforme portatili mi sono sempre sembrate dei compromessi"." Ovviamente, Newell riconosce che Steam Deck ha dovuto scendere a compromessi per raggiungere un prezzo realistico: "dovremo solo scoprire se abbiamo fatto o meno i giusti compromessi. [...] E scopriremo molto presto se le scelte che abbiamo fatto si riveleranno corrette. Ma penso che lo siano".

Annunciato all'inizio di questo mese, Steam Deck è un PC da gaming portatile nel vero senso della parola: ha il corpo di una console, ma la capacità di personalizzazione completa, inclusa la disinstallazione del sistema operativo. Detto questo, SteamOS incluso tenta di fondere i due mondi console e PC, quindi si spera che non sentirete troppo il bisogno di disinstallarlo.

Fonte: IGN.