Storyteller è un puzzle game che ci consente di creare le nostre storie

L'editore Annapurna Interactive e lo sviluppatore Daniel Benmergui hanno rivelato oggi che Storyteller, un puzzle game di storie interattive, uscirà per Nintendo Switch e PC.

In Storyteller, vi viene data un'ambientazione, una selezione di personaggi e un titolo: il vostro scopo è unirli per creare una storia che si sviluppa attraverso un breve storyboard. Potete raccontare la vostra storia come preferite, rifacendo i classici del passato o inventando qualcosa di completamente nuovo, purché finisca nel modo desiderato: una tragedia, una storia d'amore o qualcosa di più specifico.

Avrete a disposizione una libreria piena di personaggi e temi, con eroi e cattivi, draghi e vampiri, infedeltà e rimorso, amore, bugie, follia e altro ancora. Usate la tela bianca per manipolare segreti e desideri, uccidere mostri o terrorizzare le persone con loro, tradire gli amanti o riunirli. Insomma, in questo caso gli autori sarete voi.

Attualmente non c'è una data di uscita, ma se il titolo vi incuriosisce potete provare la demo disponibile su Steam.