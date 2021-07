Stray, finalmente un nuovo video gameplay del gioco che ci trasforma in gatto

Stray è il gioco indie che gli appassionati di gatti attendevano da tempo. Ora, durante Annapurna Interactive Showcase abbiamo potuto dare uno sguardo ad un nuovo gameplay tra robot, nemici ed il nuovo piccolo drone che accompagnerà il nostro bellissimo micio.

Il nuovo filmato ci dà un'idea di come interagiremo con la gente del posto e a cosa serve quel bel gilet da gatto. I giocatori vestiranno i panni del randagio titolare nel gioco di avventura, esplorando un sudicio paesaggio urbano abitato da droidi.

Il nostro eroe si muove per la città alla maniera tradizionale dei gatti, saltando da un barile all'altro attraverso un canale di fango minacciosamente verde, usando una zampa per spingere un barattolo di vernice attraverso una finestra e portando un secchio in bocca prima di lasciarlo cadere tra le pale di un ventilatore per liberare un percorso. E...dato che è un gatto, il nostro protagonista non si asterrà dal graffiare oggetti (come divani) o strofinarsi tra le gambe robotiche di un droide.

Stray arriverà su PC, PS4 e PS5 entro i primi mesi del 2022.