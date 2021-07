The Artful Escape ha un cast pazzesco, un trailer splendidamente musicale e una data di uscita

Alla vigilia della sua prima esibizione, Francis Vendetti si dibatte tra l'eredità spirituale di una leggenda del folk ormai morta e le divagazioni cosmiche della sua immaginazione.

Questa la premessa narrativa del platform profondamente musicale The Artful Escape! Un gioco che fa della musica un elemento centrale e che vuole trasportarci in un viaggio psichedelico e colorato alla scoperta del protagonista e anche di qualcosa in più di noi stessi.

Il trailer mostrato in occasione dell'Annapurna Interactive Showcase svela anche un cast di attori davvero notevole con tre nomi a spiccare su tutti: Lena Headey, Mark Strong e Jason Schwartzman. O e c'è anche Carl Weathers!

Il trailer rivela anche la data di uscita: The Artful Escape sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox Game Pass il 9 settembre.