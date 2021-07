The Ascent: l'ambizioso action RPG sci-fi per Xbox e PC disponibile da oggi

Il publisher Curve Digital e lo studio indipendente svedese Neon Giant annunciano che The Ascent sarà disponibile da oggi su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox Game Pass a partire dalle ore 19 italiane.

The Ascent è uno sparatutto d'azione single player e cooperativo ambientato in un mondo cyberpunk sci-fi. E' il primo titolo di Neon Giant, un nuovo studio di 12 persone composto da veterani dell'industria dietro titoli iconici come i franchise di Gears of War, Bulletstorm e Wolfenstein.

"Benvenuto nell'arcologia di The Ascent Group, una metropoli autonoma gestita da una grande azienda che si estende verso il cielo e ospita creature provenienti da tutta la galassia", si legge nella descrizione ufficiale. "Sarai un operaio ridotto in schiavitù dall'azienda che possiede te e tutti gli altri abitanti del tuo settore. Tu fai il tuo lavoro, portando a termine i compiti che ti sono affidati. Un giorno, mentre svolgi un incarico di routine in cui devi sfruttare le tue abilità con un cyberdeck, rimani coinvolto in un vortice di eventi catastrofici. The Ascent Group, la più grande azienda del pianeta, chiude per motivi sconosciuti, mandando in tilt i sistemi di sicurezza automatizzati. La sopravvivenza del tuo settore è minacciata: le aziende rivali stanno cercando di forzare l'appropriazione e le organizzazioni criminali stanno cercando di aumentare il loro traffico di potenziamenti al mercato nero. Devi prendere le armi per impedire loro di prendere il controllo e intraprendere una nuova missione per scoprire come è iniziato tutto".

"Circa tre anni fa abbiamo fondato Neon Giant; un piccolo studio di sviluppo con la convinzione che, con la giusta concentrazione e mentalità, anche solo poche persone possono creare grandi esperienze e giochi di alta qualità", ha affermato Tor Frick, direttore creativo e co-fondatore di Neon Giant. "Abbiamo una passione per la creazione di mondi viventi e gameplay d'azione: è nel nostro DNA e The Ascent è il risultato della passione e del duro lavoro del nostro team."

The Ascent offre ai giocatori la possibilità di entrare in un gioco di ruolo sci-fi orientato all'azione e alimentato da Unreal Engine che porta il genere a nuovi livelli. Il titolo è disponibile sia in modalità giocatore singolo che in co-op fino a quattro giocatori e punterà a 60 fps, con il pieno supporto per il 4K su Xbox Series X.