The Last Worker è l'unico videogioco alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Attraverso un comunicato stampa Wired Productions, Oiffy e Wolf & Wood hanno il piacere di annunciare che The Last Worker, opera dello scrittore e regista Jörg Tittel, è stato selezionato per partecipare alla 78° edizione della Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, che si terrà dall'1 all'11 settembre.

Nominato per un Leone d'Oro nella categoria VR Expanded, il primo capitolo di The Last Worker sarà presentato in anteprima mondiale alla giuria e agli ospiti accreditati del festival su Oculus Quest/Oculus Quest 2. Si tratta dell'unico videogioco tra le 23 nomination. Con il suo gameplay unico e coinvolgente, grafiche 3D e 2D disegnate a mano basate sui concept del leggendario disegnatore di fumetti Mick McMahon e una colonna sonora polistrumentale, The Last Worker include intense performance da parte di un cast stellare.

Jörg Tittel ha dichiarato: "Ho sempre sognato che una delle mie storie arrivasse alla Biennale, ma chi se lo aspettava che sarebbe stato un gioco in realtà virtuale! È meraviglioso che il più antico festival del cinema sia in prima linea a celebrare il futuro della narrazione. Non c'è posto migliore dove presentare il mondo e i personaggi che abbiamo creato".

Ryan Bousfield, direttore creativo di Wolf & Wood, ha aggiunto: "Per un piccolo team come il nostro è fantastico partecipare a un festival così prestigioso. Lo stile disegnato a mano di The Last Worker riflette il talento e la creatività con cui ognuno ha contribuito alla creazione di questo mondo sfaccettato. Naturalmente, l'invito a competere in gara a Venezia ci spaventa un po', ma è anche molto emozionante e sono davvero orgoglioso di tutto il lavoro svolto dal team per arrivare fin qui".

In uscita su tutte le piattaforme nel 2022, The Last Worker è un'avventura narrativa incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato e disumanizzante. Con la sua ambientazione solitaria, oppressiva, ma al contempo splendida, The Last Worker è un mix unico di narrazione in prima persona, simulazione di lavoro e gameplay furtivo strategico. Combinando disegni realizzati a mano con delle meccaniche di gioco uniche e coinvolgenti in un'ambientazione epica, l'opera offre una storia emozionante e al tempo stesso provocatoria e divertente, con interessanti personaggi interpretati da un cast stellare.