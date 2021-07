The Simpsons Hit & Run il grande ritorno? Il producer della famosa serie 'adorerebbe' un remaster

Il produttore e writer dei Simpsons, Matt Selman, ha detto che "adorerebbe" vedere un remaster di The Simpsons: Hit & Run, un gioco d'azione pubblicato nel lontano 2003. Tuttavia, il produttore ha detto che potrebbe non arrivare presto, a causa della burocrazia aziendale.

"Mi piacerebbe vedere una versione rimasterizzata di [The Simpsons Hit & Run], lo farei", ha detto Selman a IGN. "ma complicazioni aziendali potrebbero renderlo difficile".

I videogiochi basati sui Simpson hanno subito un rallentamento negli ultimi anni. Il gioco mobile di EA, The Simpsons: Tapped Out, è stato tra i più recenti ed è stato lanciato nel 2012.

Sempre nell'intervista, Selman ha discusso di un importante punto di contesa con il publisher di Hit & Run, Vivendi Games. Il produttore ha detto che il publisher aveva chiesto di realizzare un gioco di guida, ma il team ha spinto per un gioco in stile GTA a causa della popolarità della serie di Rockstar.

"All'epoca stavamo tutti giocando a Grand Theft Auto e il publisher... voleva solo un altro gioco di guida. Tutti stanno giocando a Grand Theft Auto, le persone volevano uscire dalle auto", ha detto Selman. "È stata un'enorme battaglia creativa sul fatto che si trattasse solo di un gioco in stile 'andare in giro a fare le missioni' o in stile 'uscire dalla macchina e fare le missioni'. Ma penso che valesse la pena combattere la battaglia".

Hit & Run è stato sviluppato da Radical Entertainment, che da allora ha chiuso.

Il titolo più recente dei Simpson per console è stato The Simpsons Game del 2007. Nel 2014, il veterano dei Simpson Al Jean ha detto che il team aveva preso in considerazione l'idea di realizzare un gioco di ruolo dei Simpson, ma non ne è mai uscito nulla.

Fonte: Gamespot.