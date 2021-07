Tribes of Midgard supera Valheim con oltre 26.000 giocatori simultanei il giorno dopo il lancio

Un'altra avventura vichinga è arrivata e ha dimostrato che i giocatori sono ancora molto affamati di avventure norrene.

Tribes of Midgard è stato lanciato il 27 luglio e sta già vedendo numeri per i giocatori simultanei che rivaleggiano con i primi giorni dell'esplosivo accesso anticipato di Valheim.

Per chi non lo sapesse, Tribes Of Midgard è un gioco d'azione cooperativo con alcuni elementi di sopravvivenza. Tutto ruota intorno a partite per un massimo di dieci giocatori in cui costruirete e difenderete la vostra città da nemici e giganti.

Solo un giorno dopo il lancio, il gioco ha superato i 26.000 giocatori simultanei (su Steam, senza contare i giocatori PlayStation 4 e 5). Valheim, a confronto, ha raggiunto quota 18.000 utenti simultanei il secondo giorno prima di vendere oltre 6 milioni di copie e attirare oltre 500.000 giocatori simultanei.

Nonostante il tema vichingo, sono titoli diversi, ovviamente. Valheim, lanciato in accesso anticipato, è sviluppato da uno studio piuttosto piccolo ed è pubblicato da Coffee Stain Publishing. Midgard è un gioco completo per PC e PS4/PS5 realizzato da un team più grande e ha dietro Gearbox Publishing e altri sponsor.

Tutti questi giocatori significano anche un sacco di feedback. Tribes of Midgard sta attualmente registrando una valutazione "nella media" dalle recensioni degli utenti su Steam.

Tribes of Midgard è disponibile su Steam per €20 e anche su PlayStation.

Fonte: Rockpapershotgun.