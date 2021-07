Uncharted - il Film: Nathan Fillion entusiasta ma...'mi spiace che si sia aspettato così tanto'

A Nathan Fillion sta bene non essere l'attore scelto per interpretare Nathan Drake nel film di Uncharted. Quando l'adattamento cinematografico della serie dei giochi di successo è stato creato per la prima volta nel 2008, Fillion era tra le scelte migliori da parte dei fan. Nel 2018 l'attore ha interpretato il ruolo di Drake attraverso un fan film di Uncharted. La performance di Fillion è stata accolta molto bene, ma purtroppo la parte del protagonista è andata poi ad un altro attore, Tom Holland.

Invece di legarsi strettamente ai giochi, il film di Uncharted sarà un prequel incentrato su un Nathan Drake più giovane. Come detto Tom Holland è il protagonista, mentre Mark Walberg interpreterà il mentore, Sully. Anche con un cast stellare e un nuovo regista, Uncharted ha faticato a decollare come film. Dopo numerosi rinvii le riprese si sono svolte lo scorso anno ed il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche a febbraio 2022.

Fillion ha recentemente tenuto un'intervista sul suo ultimo film, Suicide Squad e ha brevemente accennato qualcosa riguarda il fatto di non essere stato scelto per il ruolo di Nathan Drake. All'attore è stato chiesto se avesse dei rimpianti per non aver potuto interpretare il protagonista di Uncharted. Per fortuna, sembra ne abbia solo uno che non ha a che fare con la parte: "Il mio unico rimpianto è che si sia aspettato così tanto, tanto tempo prima che qualcuno facesse un film di Uncharted. A parte questo, sono piuttosto entusiasta di vedere come sarà. Amo i loro film e quei ragazzi non hanno mai deluso".

Solo una manciata di immagini e un piccolo filmato sono stati rivelati da Uncharted, quindi gran parte del film rimane un mistero. Aspettatevi ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi, poiché il film finalmente si avvicina all'uscita.

Fonte: ComicBook