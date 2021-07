Xbox Game Pass arriva su Android TV e Google TV con un primo supporto basilare

Con il recente arrivo di Google Stadia sui dispositivi Android TV e Google TV, su questi lidi si iniziava a sentire la mancanza del servizio streaming di Microsoft. Fortunatamente e finalmente, qualcosa sembra aver iniziato a muoversi nella giusta direzione, anche se è meglio tenere a freno l'entusiasmo almeno per questa primissima fase iniziale.

L'ultimo aggiornamento per l'app Xbox Game Pass per Android, nello specifico la versione 2107, ne permette l'utilizzo su dispositivi come Nvidia Shield e Chromecast, anche se con risultati tutt'altro che esaltanti. L'UI non è ancora reattiva come dovrebbe e non è stata ripensata per l'uso con controlli non touch, mentre il vero tallone d'Achille della faccenda è il fatto che lo stream vada in freeze istantaneo appena nelle fasi di avvio.

Lato performance ci troviamo quindi in una situazione ancora decisamente rivedibile ma il fatto che Xbox Game Pass si trovi ora in bella vista sulla home con una propria icona è sicuramente un primo segnale positivo.

È interessante il fatto che ora sembri quantomeno in vista un tentativo da parte di Microsoft di approdare anche su questi dispositivi che finora aveva snobbato apertamente. Di strada da fare, però, ce n'è ancora tantissima.