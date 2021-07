Abandoned per PS5 è P.T.? L'app del gioco si aggiorna e i fan pensano subito al progetto di Hideo Kojima

Che cosa è realmente Abandoned per PS5? Al momento nessuno può rispondere con certezza a questa domanda, mentre recenti rumor sono arrivati a suggerire che il titolo sia in realtà Metal Gear Solid 6.

In molti credono che Abandoned di Blue Box Studios sia in realtà un nuovo gioco di Hideo Kojima e le ultime indiscrezioni collegano il titolo per PS5 a un altro famoso progetto dello sviluppatore, ovvero P.T.

L'app di Abandoned, disponibile al download su PS5, si è da poco aggiornata e ora contiene sullo sfondo una nuova immagine sfocata che i fan hanno iniziato ad analizzare.

Alcuni utenti Reddit e Twitter hanno provato a usare dei filtri per schiarire questa immagine che includerebbe degli indizi su P.T.

Nello specifico, i fan avrebbero ritrovato nell'immagine una stanza con una porta e un tavolo nella parte destra e, questo, sarebbe un riferimento alla sequenza iniziale della famosa demo P.T.

Ovviamente, siamo ancora nel fumoso mondo dei rumor e non resta che attendere il 10 agosto, quando Blue Box Studios pubblicherà nuovi video del gioco sull'app.

