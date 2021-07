AMD Radeon RX 6600 XT ha un prezzo e una data di uscita ed è la rivale dell'RTX 3060

AMD ha annunciato l'ultima entrata nella sua linea di schede grafiche Radeon RX 6000. L'RX 6600 XT è la prima GPU della serie RX 6000 progettata per i giochi ad alta frequenza di aggiornamento a 1080p e mira a competere con l'RTX 3060 di Nvidia.

L'RX 6600 XT include 8 GB di memoria GDDR6 con una velocità di memoria di 16 Gbps, 32 compute unit, un clock di gioco a 2359 MHz e una potenza di progettazione termica di 165, il che significa che potrete utilizzare un alimentatore da 500 W se deciderete di costruire un PC attorno all'RX 6600X.

Come altre GPU della linea RX 6000, l'RX 6600 XT si basa sull'ultima tecnologia RDNA 2 di AMD, la stessa architettura grafica disponibile anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam Deck di Valve.

Ciò significa che questa scheda supporta il ray-tracing con accelerazione hardware. Come altre schede RX 6000, la RX 6600 XT supporterà FidelityFX Super Resolution, la tecnologia di supersampling open source di AMD lanciata il mese scorso.

Anche se sembra strano che AMD lanci una scheda 1080p, la società afferma che 2/3 dei display distribuiti nel 2020 erano display 1080p.

Tutte le schede RX 6600 XT sono progettate dai partner di AMD, come ASUS e MSI. Nove GPU desktop RX 6600 XT saranno disponibili per l'acquisto al momento del lancio. AMD ha anche confermato che diversi laptop da gioco come HP Omen 16 e ASUS ROG Strix G15 offriranno RX 6600 XT come opzione di configurazione della GPU. Allo stesso tempo, alcuni desktop pre-assemblati da aziende come Alienware e Acer avranno la GPU come opzione di configurazione.

La scheda Radeon RX 6600 XT di AMD uscirà l'11 agosto e avrà un prezzo di $379, $50 in più rispetto al prezzo iniziale dell'RTX 3060.

Fonte: IGN.