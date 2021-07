Apex Legends presenta in un video Seer, il nuovo eroe

Sappiamo del nuovo campione di Apex Legends da più di una settimana, ma Respawn ha svelato solo ora le sue abilità. La rivelazione è arrivata come parte del nuovo trailer introduttivo del personaggio, che potete visionare in calce a questo articolo.

Proprio come aveva annunciato in precedenza Respawn, Seer si occupa di raccogliere informazioni per la sua squadra e usare i suoi micro-droni per rintracciare i nemici. La sua abilità passiva gli consente di trovare i nemici in base ai loro battiti cardiaci, mentre la sua abilità tattica cercherà i nemici vicini e li interromperà anche se stanno facendo qualcosa di importante. Infine, la sua abilità Ultimate posizionerà una cupola su un'intera area che rivelerà chiunque corra o tiri al suo interno.

Mentre Seer è sicuramente il momento clou della stagione 10 di Apex Legends: Emergence, la leggenda non è l'unica aggiunta. La stagione includerà anche un grande aggiornamento alla mappa World's Edge, così come le Arene classificate e la nuova arma Rampage. Vi lasciamo di seguito al trailer.

Seer arriverà su Apex Legends il 3 agosto, insieme a tutti gli altri aggiornamenti della stagione 10.

Fonte: Nintendo Enthusiast