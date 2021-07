Ghost of Tsushima Director's Cut, Sucker Punch spiega perché l'upgrade PS5 non è gratuito

Ghost of Tsushima: Director's Cut introdurrà la nuova espansione Iki Island e diverse funzionalità solo per PS5 che non saranno disponibili per i possessori del gioco originale. "Grazie alla capacità di PS5 di riprodurre filmati in tempo reale, i filmati in Ghost of Tsushima e su Iki Island su PS5 ora offriranno il lip-sync per la voce giapponese", ha dichiarato il responsabile delle comunicazioni di Sucker Punch Productions Andrew Goldfarb quando il gioco è stato annunciato in precedenza.

Ora, attraverso un'intervista, lo studio di sviluppo spiega perché l'upgrade next-gen del gioco su PlayStation 5 avrà un costo, quando altri aggiornamenti di giochi sono arrivati a titolo gratuito. Il direttore artistico e creativo di Sucker Punch Jason Connell ha dichiarato che le nuove funzionalità di PS5 sono strettamente collegate al suo nuovo contenuto della storia.

"La cosa che penso sia importante che le persone sappiano è che, quelle caratteristiche che lo rendono così specifico per PS5, non sono frutto di un aggiornamento hardware generico, sono completamente avvolte nell'espansione", ha detto. "Sono strettamente collegati l'uno all'altro. Quindi questo è un po' il motivo per cui non li abbiamo considerati separati".

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 20 agosto.

Fonte: PlayStation LifeStyle