Half-Life 2: Remastered Collection arriverà su Steam, secondo un insider

A quanto pare una versione rimasterizzata di Half-Life: 2 è realtà ed è sviluppata da un gruppo di fan con la benedizione di Valve. L'insider di Valve Tyler McVicker ha condiviso su Twitter qualche dettaglio sul nuovo progetto.

McVicker afferma che Half-Life 2 e gli episodi successivi sono stati rimasterizzati da un team di fan, che hanno cercato e ottenuto la benedizione dello sviluppatore originale Valve per il progetto. In un tweet successivo, Vicker afferma di essere stato in grado di verificare l'autenticità di questo nuovo progetto.

Half-Life 2: Update, a cui McVicker fa riferimento nel tweet, è una versione precedente dello stesso gruppo di fan. Questa versione ha revisionato l'illuminazione e le correzioni di bug dell'originale Half-Life 2. Il progetto è stato originariamente pubblicato nel 2015, quindi è del tutto possibile che la versione rimasterizzata di Half-Life 2 abbia richiesto al gruppo sei anni di lavoro.

I have been able to confirm this projects legitimacy, being made by the former Half-Life 2: Update team.



Report incoming. pic.twitter.com/W0r9cnKhie — Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 29, 2021

Anche se il progetto non è stato confermato da Valve e al momento abbiamo solo i dettagli trovati all'interno di SteamDB, si tratta di una versione davvero interessante. Non ci resta quindi che aspettare conferme da Valve.

