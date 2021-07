Halo Infinite, la technical preview su PC ha qualche problema per Tom Warren

Attualmente Microsoft sta ospitando la prima technical preview per Halo Infinite, con una serie di inviti che sono stati distribuiti ad un gruppo selezionato di giocatori. Si tratta di un'anteprima, pertanto i giocatori che la provano hanno messo in conto di trovare bug e problemi tecnici che dovranno essere risolti al lancio ufficiale di Halo Infinite.

A fronte di una serie di impressioni positive per quanto riguarda la versione console del gioco, ci sono tuttavia diversi problemi che i giocatori su PC hanno riscontrato, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni.

Tra questi c'è Tom Warren di The Verge, che attraverso Twitter afferma: "Le prestazioni di Halo Infinite non sono eccezionali su PC in questo momento. È una technical preview, quindi molte ottimizzazioni sono in arrivo, ma posso arrivare in modo affidabile a 100 fps + a 1440p (con un RTX 3080 Ti) avendo le impostazioni basse. Il gioco utilizza solo il 50% sia della mia CPU che della mia GPU, quindi c'è qualcosa che non va".

the game is only using 50% of both my CPU and GPU, so something's not right. Technical preview life ? — Tom Warren (@tomwarren) July 30, 2021

Vi ricordiamo che Halo Infinite dovrebbe arrivare su PC, Xbox Series X/S e Xbox One alla fine dell'anno.