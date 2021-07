Marvel's Avengers: Black Panther - War for Wakanda ha una data di uscita

L'espansione Marvel's Avengers Black Panther - War for Wakanda ha finalmente una data di uscita.

In arrivo il 17 agosto, l'aggiornamento gratuito di Marvel's Avengers aggiungerà Black Panther, il terzo nuovo supereroe giocabile.

L'espansione War for Wakanda porta con sé anche due nuovi villain, una nuova ambientazione, nuovi nemici, l'avamposto Birnin Zana, nuove missioni Drop Zone e Threat Sector in solo o multiplayer e altro ancora.

Un Marvel's Avengers War Table dedicato all'espansione War for Wakanda sarà presentato in anteprima lunedì 16 agosto per offrire uno sguardo approfondito ai nuovi trailer e informazioni su tutto ciò che c'è da sapere su War for Wakanda.

Un fine settimana di accesso illimitato per il gioco è iniziato ieri e durerà fino al 1° agosto su PlayStation, PC e Stadia. In un secondo momento sarà reso disponibile un weekend per Xbox.

Al termine del periodo di accesso illimitato, i giocatori che acquistano il gioco riporteranno tutti i progressi e gli acquisti. Il gioco è attualmente scontato del 40%.

Per celebrare il weekend gratuito, sono disponibili diverse promozioni speciali a tempo limitato per tutti i giocatori, tra cui un bonus del 400% sull'esperienza acquisita, uno sconto del 50% nel Marketplace in-game e il ritorno dell'evento Tachyon Anomaly.

Fonte: VG247.