No More Heroes III in un nuovo trailer che ci presenta i non così tanto simpatici alieni

A poco più di un mese dalla sua uscita, No More Heroes III torna a mostrare alcuni dei nemici che Travis dovrà affrontare. Questa volta il protagonista si opporrà a una banda di invasori alieni che agisce sotto il controllo del criminale Jess-Baptiste VI, chiamato anche Prince FU.

Quest'ultimo ha messo a punto la propria classificazione galattica dei supereroi, composta dagli assassini più pericolosi della galassia. Per arrivare a Prince FU e salvare il mondo recuperando il suo titolo di assassino numero 1, Travis dovrà quindi affrontare una dozzina di boss a partire da Mr. Black Hole.

Tra ogni scontro, sarà necessario sconfiggere una serie di servitori in diversi livelli, senza dimenticare di fare lavoretti e guadagnare i soldi necessari per avere il diritto di affrontare il prossimo boss. Travis potrà anche comprare nuovi vestiti, collezionare figurine o persino tornare nel suo appartamento per trascorrere un po' di tempo con la sua gatta, Jeane. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

No More Heroes III arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 27 agosto.

Fonte: ComicBook