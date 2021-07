Playdate va a ruba! prima ondata di pre-order sold out in meno di 20 minuti

La prima ondata di preordini di Playdate è andata esaurita in meno di 20 minuti. Panic - la società dietro il minuscolo dispositivo portatile - prevedeva di offrire 20.000 unità per la spedizione nel 2021, con ulteriori ordini non previsti fino al prossimo anno.

I preordini sono stati attivati poco fa e la massiccia affluenza è riuscita a sopraffare i server. I clienti internazionali hanno avuto la maggior parte dei problemi, con il fornitore di spedizioni incapace di tenere il passo con la domanda. Techcrunch ha contattato Panic per confermare che tutte le unità 2021 erano state prenotate e ha risposto che "la stima è accurata". In altre parole, 20.000 unità sono andate esaurite in 20 minuti e tutti i successivi preordini non verranno evasi prima del 2022.

Playdate è un piccolo dispositivo molto affascinante. La console sembra assolutamente adorabile da qualsiasi punto di vista e vanta un esclusivo display in bianco e nero che Panic dice "sembra molto più sorprendente di quanto probabilmente immaginate". Ha anche la caratteristica manovella che sporge sul lato, che dovrebbe fornire opportunità di gioco originali per gli sviluppatori.

In just one week, it's time to pre-order your Playdate.



Join us on Thursday, July 29th 2021, at 10:00 AM PDT. pic.twitter.com/WXWVBZvUI1 — Playdate (@playdate) July 22, 2021

Per quanto riguarda i giochi, sbloccherete due nuovi giochi ogni settimana per 12 settimane. Panic sta pianificando più giochi oltre i 24 originali, anche se non sono stati fatti annunci. Se siete creativi, potrete anche creare i vostri titoli per Playdate con un SDK in arrivo.

Playdate è disponibile per $179, oppure potete acquistare Playdate più una cover per $199,01. Indipendentemente dalla scelta, dovrete attendere fino al 2022 prima che la console sia nelle vostre mani.

Fonte: Thegamer.