PS5 vs Xbox Series X/S: installare un SSD su PlayStation è molto più complicato rispetto a Xbox

Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato una comoda guida con tutti i passi da fare per installare un SSD all'interno di PlayStation 5. Come sappiamo, l'aggiornamento beta disponibile per alcuni giocatori consente l'installazione di una memoria di archiviazione esterna. Tuttavia, per coloro che non sono "smanettoni" questi passaggi potrebbero essere abbastanza difficili da seguire.

Questo perché per poter installare l'SSD occorrerà smontare una parte di PlayStation 5; inoltre, dovremo tener conto anche delle dimensioni della memoria di archiviazione dato che in sostanza verrà inserita proprio all'interno della console.

Insomma, com'era ovvio sui social le persone hanno espresso la propria opinione su tutti questi passaggi: alcuni hanno scherzato sul fatto che servirà un "Master in Ingegneria" per poter inserire l'SSD, mentre altri, come ad esempio Tom Warren di The Verge, ha pubblicato un video dove mostra le differenze di installazione tra Xbox Series X e PlayStation 5.

Gonna take out a student loan and get a Masters in Electrical Engineering so I can upgrade my PS5 SSD. pic.twitter.com/TqE5I0CEpV — Skill Up (@SkillUpYT) July 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

this is how you upgrade the storage on a PS5 and an Xbox Series X ????? pic.twitter.com/iumF3PCOtV — Tom Warren (@tomwarren) July 29, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricordiamo che per installare l'SSD dovete essere tra i giocatori a cui è stato dato l'accesso alla beta: attualmente non sappiamo ancora quando l'aggiornamento del firmware sarà disponibile per tutti.

Fonte: Kotaku