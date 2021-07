PS5 ed il nuovo aggiornamento firmware: i trofei ora verranno visualizzati verticalmente

All'interno di PlayStation 5 i trofei vengono visualizzati in maniera orizzontale: questa scelta estetica non è andata molto giù ai giocatori e Sony, con il prossimo aggiornamento del firmware che attualmente è in beta, cambierà la visualizzazione, ordinandoli in verticale.

Chi partecipa al programma di insider può già vedere il cambiamento. Ecco la dicitura di Sony riportata nelle note della patch: "Quando si visualizzano gli elenchi dei trofei dei giochi, i trofei verranno ora visualizzati in verticale anziché in orizzontale. Ora sarete in grado di vedere più informazioni per ogni trofeo senza selezionarlo".

Si tratta di un grande cambiamento per chi è solito completare tutti i trofei dei vari giochi. Su PS4, i trofei sono mostrati verticalmente, ma PS5 ha optato per un nuovo stile che ha reso più difficile la visualizzazione. Non si sa quando questo aggiornamento del firmware verrà pubblicato per tutti, ma almeno sappiamo che questo elenco verrà riportato alla vecchia maniera.

the PS5 software beta has a HUGE amount of changes. Here's the full list (pause the video to read each section) pic.twitter.com/0eTk8tdsIS — Tom Warren (@tomwarren) July 29, 2021

Il punto più importante delle note della patch tuttavia riguarda la possibilità da parte dei giocatori di poter installare un SSD in modo da aggiungere più spazio di archiviazione nella console.

Fonte: PushSquare