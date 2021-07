PS5: Western Digital annuncia l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe compatibile con la console

La compagnia Western Digital ha da poco annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che il suo SSD WD_BLACK SN850 NVMe è compatibile con PlayStation 5.

L'azienda ha svelato che il dispositivo ha soddisfatto tutti i requisiti pubblicati da Sony.

Nel comunicato leggiamo: "In base ai requisiti pubblicati da Sony, possiamo confermare che il nostro SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore di calore (500 GB-2 TB) soddisfa i requisiti dichiarati per espandere lo spazio di archiviazione della console su PlayStation 5 per coloro che hanno accesso al software PlayStation 5 Beta. Sono in corso i test di compatibilità".

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo scoperto che FireCuda 530 è il primo SSD compatibile con PS5 di Seagate. Abbiamo dato anche un'occhiata ai prezzi e alle dimensioni.

Come molti di voi sapranno, l'SSD di PS5 è uno dei vantaggi offerti dalla nuova console di Sony. Grazie alle nuove unità di memoria a stato solido, sono garantiti caricamenti praticamente istantanei e un ampio spazio di archiviazione.