Sekiro: Shadows Die Twice completato da uno speedrunner con gli occhi bendati

Uno streamer di Twitch ha completato una speedrun completamente bendato di Sekiro: Shadows Die Twice. All'inizio di questa settimana lo streamer Mitchriz ha completato il gioco, con un tempo di quattro ore, 35 minuti e 13 secondi, il tutto con gli occhi bendati.

Il video mostra come Mitchriz naviga nel mondo di Sekiro usando semplicemente i segnali audio. Nelle sezioni vicino alla scogliera, lo streamer conta attentamente i secondi in modo da misurare quanto lontano stia camminando in una qualsiasi direzione. In alcune occasioni Mitchriz colpisce con una spada fino a quando non colpisce il muro in modo da capire la sua direzione.

Ovviamente non è stato facile, dato che lo streamer è caduto dal bordo di un dirupo alcune volte. Per quanto riguarda i combattimenti con i boss, Sekiro ha molti segnali audio per gli attacchi nemici, e sembra che Mitchriz sia stato in grado di ascoltarli per cronometrare i suoi attacchi, parate e utilizzare le diverse abilità.

Alla fine, Mitchriz è riuscito ad arrivare al boss finale sconfiggendolo al secondo tentativo. "Quattro ore e mezza...sono davvero veloci", ha detto Mitchriz alla fine della run. "Non pensavo di riuscirci. Voglio dire, è stata dura... non è andata secondo i piani, ma ce l'abbiamo fatta".

Fonte: Eurogamer