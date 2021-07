SkateBird: l'adorabile gioco di skate nei panni di un uccellino è stato rinviato

SkateBird, l'adorabile titolo di skateboard che vi permetterà di andare sullo skate nei panni di un uccello dello sviluppatore Glass Bottom Games, è stato rinviato e ora arriverà su Xbox, Switch, PC e Amazon Luna il 16 settembre.

SkateBird, originariamente previsto per il lancio ad agosto, fa vestire ai giocatori i panni di un "piccolo uccellino da skateboard" che passa il tempo aspettando che il suo proprietario torni a casa dal lavoro costruendo un glorioso skatepark fatto in casa.

In questo paradiso dello skateboard delle dimensioni di un uccello, i giocatori possono farsi strada verso il completamento delle missioni e lo sblocco dei percorsi.

Ci sono cosmetici da sbloccare e mixtape nascosti da trovare per espandere la "colonna sonora birb-hop low-fi" del gioco, e il tutto è progettato attorno a controlli intuitivi e orientati all'accessibilità, come descritto in precedenza da Glass Bottom Games.

Parlando del rinvio di SkateBird su Steam, lo sviluppatore ha detto di aver riscontrato alcuni bug e che questo tempo extra ha permesso il perfezionamento del titolo.

SkateBird arriverà su Switch, Xbox, PC (tramite Steam e Microsoft Store) e Amazon Luna giovedì 16 settembre. Sarà lanciato anche su Game Pass nella stessa data. Il supporto post-lancio confermato porterà inizialmente una nuova modalità Pet The Bird e uno stage Skate Heaven, con ulteriori aggiornamenti dei contenuti che verranno svelati dopo il lancio.

Fonte: Eurogamer.net.