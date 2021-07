Steam punta ad un redesign della pagina download e della lista di giochi con l'aggiornamento beta

Valve sta per apportare modifiche alle sezioni più utilizzate di Steam. E' stato lanciato un nuovo aggiornamento che per adesso è in beta e che porta ad un redesign di diverse sezioni della piattaforma.

La pagina dei download di Steam è stata completamente ridisegnata. Con il nuovo aggiornamento ha un aspetto più gradevole con una tavolozza di colori più accessibile. La pagina ora offrirà anche maggiori dettagli su ciò che si sta effettivamente scaricando, e in particolare dirà quando sta allocando lo spazio su disco, il che dovrebbe porre fine alla confusione che molti devono affrontare sullo stato di determinati aggiornamenti.

Inoltre la piattaforma ora mostrerà che tipo di aggiornamento si sta scaricando, con una nuova icona su cui i giocatori potranno fare clic per scoprire se si tratta di una patch, di un contenuto del Workshop e così via. Anche la biblioteca ha un grande aggiornamento. Il nuovo gestore di archiviazione funziona in modo simile a quello sulle console: mostra esattamente come viene utilizzato lo spazio delle varie cartelle della libreria di Steam (giochi, DLC, ecc.).

Sebbene Valve non abbia fissato una data di lancio per questo aggiornamento, le beta di Steam di solito impiegano una o due settimane prima che i loro contenuti finiscano sul client principale. Ad ogni modo a questo link potete dare uno sguardo a tutti gli aggiornamenti.

Fonte: Rock Paper Shotgun