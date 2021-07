The Last of Us Parte II in un'immagine che mostra un Joel senza barba

Da quando è stato pubblicato The Last of Us Parte II, i giocatori hanno condiviso tante fan art: tra questi c'è una nuova immagine che ci mostra come sarebbe Joel senza barba.

Abbiamo avuto modo qualche tempo fa di vedere un Kratos sbarbato, ma ciò che distingue l'immagine di Joel è il fatto che i giocatori non l'hanno mai visto senza barba. Anche nel flashback con sua figlia Sarah, il protagonista ha avuto sempre peli sul viso. Ma cosa c'è sotto? Ci viene proprio in aiuto un utente di Reddit che ha pubblicato la foto.

Questo utente confronta il Joel con la barba con quello senza durante la festa a Jackson. In quel frangente Joel indossa una giacca marrone che si vede in molte scene nel sequel. Tuttavia nella foto sbarbata si possono notare una fessura nel mento e alcune evidenti rughe. Insomma, messi a confronto così sembrano davvero due persone totalmente diverse. C'è chi lo paragona ad Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2, mentre altri vedono una somiglianza con Harrison Ford. A voi il giudizio.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte II è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 in retrocompatibilità.

Fonte: GameRant