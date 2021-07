The Vale è un affascinante RPG che si gioca solo con l'udito nei panni di una principessa cieca

The Vale: Shadow of the Crown ha una data di uscita. Si tratta dell'avventura di una principessa cieca che vi sfida a combattere seguendo solo segnali audio e feedback tattili. Gli sviluppatori Falling Squirrel hanno annunciato che sarete in grado di affrontare l'avventura il mese prossimo, anche se potete provare il gioco ora nella demo.

The Vale: Shadow Of The Crown è la storia di una principessa, cieca dalla nascita, esiliata ai confini del regno quando suo fratello maggiore sale al trono. Dopo che il suo convoglio è caduto in un'imboscata, dovrà tornare a casa attraverso un territorio pericoloso. Falling Squirrel afferma che l'avventura guidata dalla trama presenta "battaglie impegnative, missioni entusiasmanti e performance di doppiaggio di qualità AAA di dozzine di doppiatori acclamati".

The Vale è stato sviluppato con la consulenza del Canadian National Institute for the Blind. Falling Squirrel spiega parte della tecnologia e del design alla base della creazione di un gioco solo audio.

"The Vale: Shadow of the Crown utilizza le più recenti tecnologie di assistenza, tra cui audio binaurale e feedback tattile, per creare un'esperienza coinvolgente e un emozionante gioco di azione e avventura. Falling Squirrel si impegna a sviluppare giochi inclusivi e accessibili. Lo sviluppo di The Vale: Shadow of the Crown è una rappresentazione sincera che ha impiegato doppiatori e sviluppatori ipovedenti."

The Vale arriverà su Steam e Itch il 19 agosto.

Fonte: Rockpapershotgun.