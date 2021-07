Deathloop dice no al save-spam, la vostra avventura sarà su un singolo file di salvataggio

Gli sviluppatori di Arkane hanno tenuto in queste ultime ore una sessione AMA su Discord, nel quale hanno potuto svelare dei piccoli dettagli extra su Deathloop, il loro imminente progetto per console PlayStation.

Fra le nuove informazioni diffuse, abbiamo ricevuto anche la conferma di un particolare che molti fan avevano già intuito, ovvero il funzionamento del sistema di salvataggio.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, in Deathloop sarà disponibile un solo slot di salvataggio a partita ed esso sarà aggiornato automaticamente con la vostra progressione.

Non esistono salvataggi manuali e non potete creare nuovi slot per realizzare la vostra personale "rete di salvezza" nel caso uno scontro dovesse finire con la vostra morte.

In altre parole, è un sistema simile a quanto visto in Dark Souls e nei suoi successori: un solo salvataggio a personaggio e ogni vostra azione è costantemente registrata.

Considerando che in Deathloop si gioca all'interno di un loop temporale e che la morte fa parte dell'esperienza di gioco, la scelta di non avere salvataggi multipli appare decisamente sensata.

Nei precedenti titoli di Arkane, come Dishonored, i giocatori potevano creare molteplici salvataggi per poter rimediare a qualche errore di distrazione e ottenere il risultato stabilito, ma in Deathloop dovrete condividere con le vostre azioni e porvi rimedio ricominciando l'avventura da capo.

Nonostante questo piccolo limite, Arkane ha svelato l'esistenza di un'abilità speciale del protagonista Cole, in grado di evitare la morte e il ripetersi del loop. Non solo stati svelato dettagli su questa abilità, a parte il suo nome, Reprise, quindi non vediamo l'ora di poterla ammirare in azione.

Fonte: GameRanx