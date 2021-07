Elon Musk voleva diventare CEO di Apple? Il miliardario e la Mela negano i rumor

Elon Musk è uno degli imprenditori e miliardari più famosi al mondo, grazie alle performance delle sue aziende come Tesla e SpaceX. Eppure, secondo quanto riportato da alcuni giornalisti, pare che ad un certo punto fosse intenzionato a diventare CEO di un'altra azienda: Apple.

Secondo quanto riportato da un imminente libro dedicato a Tesla, intitolato Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, scritto dal reporter di The Wall Street Journal, Tim Higgins, Musk avrebbe proposto a Tim Cook, CEO di Apple, di vendere Tesla a Apple.

In questa conversazione telefonica, Musk disse che la sua unica condizione era quella di essere CEO e Cook, sul momento, aveva accettato. Tuttavia, il responsabile di Apple credeva che Musk intendesse restare il CEO di Tesla sotto la bandiera Apple, ma Musk intendeva ben altro: lui voleva diventare CEO di Apple.

Dopo il chiarimento, secondo quanto riportato da Higgins, Cook gli avrebbe risposto "Vaff****lo" e riattaccato il telefono in faccia.

Sebbene questo scambio di battute sia decisamente divertente, considerando che stiamo parlando fra le discussioni di due ricchissimi imprenditori, sia Musk che Apple hanno recentemente negato tutto, facendo leva su un dettaglio molto importante: Elon Musk e Tim Cook non si sarebbero mai parlati.

Queste sono le parole di Cook:

"A dire il vero, non ho mai parlato con Elon, sebbene abbia grande ammirazione e rispetto per la compagnia che ha creato.".

Mentre queste sono le dichiarazioni, ben più colorite, di Musk:

"Higgins è riuscito a rendere il suo libro sia falso che noioso.".

Il miliardario ha comunque ammesso di aver avanzato la proposta di vendita di Tesla a Apple, ma che Tim Cook non ha mai risposto.

Higgins, ovviamente, non è rimasto a guardare e ha risposto ad entrambi, sostenendo che questa storia proviene direttamente da quanto raccontato all'interno di Tesla, linkando un vecchio Tweet per supportare le sue affermazioni.

Inoltre, dato che si tratta di eventi già discussi in passato, sia Musk che Apple hanno avuto parecchio tempo per negare o smentire la vicenda, cosa che fino ad oggi non era mai avvenuta.

Qualunque sia la verità, una cosa è certa: ora come ora dubitiamo che Elon Musk voglia vendere la propria compagnia ad Apple, specialmente dopo essersi schierato pubblicamente contro la Mela nella causa Epic vs Apple.

