Epic Games vs Apple, anche Elon Musk si schiera contro la Mela e le sue imposte

Elon Musk, il noto miliardario e CEO di SpaceX e Tesla, è intervenuto sulla ormai leggendaria disputa legale fra Epic Games e Apple.

L'industriale ha deciso di schierarsi contro la Mela e a favore dei creatori di Fortnite, con un tweet semplice, ma chiaro.

Secondo Musk, le pratiche di Apple e il suo monopolio dell'App Store sono delle vere e proprie tasse su Internet, qualcosa che dovrebbe essere invece libero e accessibile.

Ricordiamo che Apple richiede il 30% sul fatturato di ogni singola applicazione presente sul proprio App Store, oltre ad una sostanziosa percentuale su tutte le microtransazioni che devono obbligatoriamente passare per i canali di Apple.

La creazione di un negozio interno per Fortnite per "liberarsi" dalla Apple Tax ha decretato la rimozione del gioco dall'App Store e dato il via alla causa legale fra i due colossi.

Musk, a quanto pare, appoggia pienamente l'operato e le intenzioni di Epic:

"Le commissioni dell'App Store di Apple sono, a conti fatti, delle tasse su Internet. Epic Games ha ragione.".

Hilarious jab at Apple from @elonmusk on today?s Tesla earnings call: pic.twitter.com/fPvYFygIEp — Trung Phan ?? (@TrungTPhan) July 27, 2021

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Musk è una persona dall'elevata influenza: che le sue parole possano alterare l'opinione pubblica sul caso Epic vs Apple?

Fonte: Twitter