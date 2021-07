Final Fantasy IX, uno spettacolare remake fanmade è attualmente in sviluppo...ma non sarà mai giocabile

Il talentuoso 3D character artist Dan Eder ha svelato pubblicamente un progetto a cui sta lavorando da parecchio tempo: un remake di Final Fantasy 9 in Unreal Engine, intitolato Final Fantasy 9 Memoria Project.

Nonostante si tratti di poco più di un test, i risultati ottenuti fino ad ora sono decisamente incredibili, oltre ad essere una chiara lettera d'amore alla nona fantasia finale.

Gli screen e le gif diffuse fin ora mostrano degli ambienti ricreati alla perfezione e modelli dei personaggi aggiornati, ma completamente fedeli al design originale.

Questo remake non sarà mai distribuito al pubblico e non ci sarà mai una demo giocabile: si tratta solo di uno showcase per dimostrare le potenzialità di un gruppo di sviluppatori amatoriali e la loro idea su quello che un remake di FF9 dovrebbe (e potrebbe) essere.

Just #Vivi, going on a casual stroll.



La sua natura di "proof of concept" non giocabile è necessaria per evitare problemi di copyright con Square-Enix: trattandosi di un semplice test, privo di gameplay e no-profit, non dovrebbero incappare in cause legali con i possessori dell'IP.

Ovviamente, questo non è assicurato, ma pare che Eder abbia pensato a lungo sulle possibili scappatoie.

Le creazioni dei fan vivono costantemente in un limbo legale e le reazioni dei possessori dell'IP variano sempre in base all'azienda: ad esempio, SEGA accetta ben volentieri i fan game di Sonic e, in alcune occasioni, li promuove di persona, mentre Nintendo, come ben sappiamo, è pronta ad inviare cease & desist al primo segno di fan game.

Se volete seguire da vicino lo sviluppo di Final Fantasy 9 Memoria Project, potete tenere d'occhio il loro sito ufficiale.

