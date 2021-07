Halo Infinite, l'ultimo leak preannuncia l'esistenza della modalità Battle Royale?

Halo Infinite si trova attualmente in una fase di beta chiusa o, per usare i termini ufficiali, in una Technical Preview: i fortunati giocatori che sono riusciti a partecipare, stanno testando le potenzialità dell'IA dei bot in partite 5v5, i tutorial di gioco e stanno ammirando in anteprima gli elementi cosmetici sbloccabili nel futuro Season Pass.

Tuttavia, in questa Tecnical Preview sono presenti anche esperti dataminer, i quali ne hanno approfittato per studiare il software a disposizione e scoprire i segreti nascosti nel codice.

Proprio il datamining più recente ha portato alla luce un file audio, il quale ha rilanciato un vecchio rumor di Halo Infinite ormai dimenticato, ovvero l'esistenza di una modalità Battle Royale.

Cosa ha scatenato la nuova ondata di speculazioni? Molto semplicemente, i dataminer hanno scovato nel codice del gioco un file audio dove Jeff Steizer, l'annunciatore ufficiale del multiplayer di Halo, dice chiaramente "Battle Royale".

Due parole che non possono essere interpretate diversamente e che, per l'appunto, hanno riportato in vita i rumor su questa modalità alternativa.

Ovviamente, la presenza di questo file nel gioco non implica la sua effettiva esistenza nel prodotto finale, ma è comunque una prova di discreta entità.

Well done, Spartans! You collectively slayed over 1.2M Bots during the first day of the #HaloInfinite technical preview. Congratulations to our top slayers of the day!



Ready yourselves: ODST difficulty bots and a new map, Recharge, are now available for testing. pic.twitter.com/MaFd2Ieguq — Halo (@Halo) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Negli anni passati, sia Frank O'Connor, Franchise Development Director di Halo, che il community manager di 343 Industries, risposero ai rumor sulla Battle Royale di Halo Infinite definendoli come infondati.

Che sia cambiato qualcosa nel frattempo, oppure cercavano semplicemente di mantenere segreta una sorpresa?

Lo scopriremo solo in futuro. Nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà alla fine del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: GameRant